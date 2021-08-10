Клиенты ПСБ получили возможность рефинансировать военную ипотеку через цифровой сервис в несколько кликов

ПСБ запустил для своих клиентов-военнослужащих удобный цифровой сервис, благодаря которому ставки по военной ипотеке можно снизить в несколько кликов. Теперь эта опция стала доступной в мобильном приложении и в интернет-банке. После рефинансирования ставка по ипотечному кредиту составит 6,9% годовых.

Чтобы воспользоваться этим предложением, заемщику нужно выбрать в мобильном приложении или в интернет-банке опцию «Реструктуризация ипотечного кредита». Далее необходимо проверить свои паспортные данные и ввести код, который придет на мобильный телефон в СМС-сообщении. Все проверки проводятся автоматически, время ожидания составит около минуты.

Кредит может быть рефинансирован, если клиент ПСБ является участником накопительно-ипотечной системы. У заемщика также должен быть действующий договор имущественного страхования (если квартира куплена на вторичном рынке) и обеспечение в виде оформленного в пользу государства или банка залога недвижимости (либо залога права требования).

По мнению директора дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца, новая опция будет востребована клиентами, желающими снизить ставку по ипотечному кредиту и предпочитающими сделать это дистанционно, не отвлекаясь от службы. Автоматизация процесса рефинансирования экономит время заемщика и делает эту опцию максимально удобной.

- Как лидер военной ипотеки ПСБ внедряет новые технологии на этом рынке. Наша задача - предоставить клиентам оптимальное предложение как с точки зрения ценовых условий, так и по уровню сопровождения ипотечных сделок. Мы стремимся полностью перенести в цифровой формат все этапы сделки, в том числе, такую востребованную сейчас услугу как рефинансирование. Новый сервис позволит клиентам-военнослужащим снизить ставку по действующему кредиту дистанционно, не отрываясь от службы, через специальный сервис в мобильном приложении или интернет-банке. Постоянно совершенствуя цифровые сервисы, мы расширяем доступность военной ипотеки, что позволяет тысячам военных улучшить жилищные условия, - отметил Мигель Маркарянц.