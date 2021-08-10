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Здоровье10 августа 2021 13:14

В Грузии вернули масочный режим

В последние недели в стране увеличилось число заражений COVID-19
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Грузии вернули обязательное ношение масок

В Грузии вернули обязательное ношение масок

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Грузии вернули обязательное ношение масок. Такое решение власти приняли из-за роста числа заражений коронавирусом в последние недели.

С 10 августа 2021 маски обязательно носить в открытых и закрытых пространствах, где собираются более пяти человек.

Помимо этого, в стране продолжают действовать и другие ограничения. В частности, там запрещено проводить поминки, свадьбы, юбилеи и другие массовые мероприятия в объектах общественного питания. За нарушение владелец заведения будет оштрафован на 10 тысяч лари, а это почти 238 тысяч рублей. Если нарушение повторится, то объект вовсе будет опечатан.

Также с 2020 года в Грузии не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.

За минувшее воскресенье в Грузии выявили 2 236 случаев COVID-19, 44 человека скончались. Статистика Минздрава показывает, что в течение последней недели каждый десятый тест на коронавирус дает положительный результат.