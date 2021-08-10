Во Владивостоке полицейский геройски спас утопающего

Пострадавшего увезли на скорой Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Геройский поступок совершил командир роты полка ДПС ГИБДД во Владивостоке Алексей Бедовый. Как пишет «Восток-Медиа», полицейский поехал отдыхать с семьей на пляж в районе бухты Улисс, а в итоге спас тонущего человека.

Алексей вспоминает: к нему неожиданно подбежала незнакомая женщина и попросила спасти ее супруга – он начал тонуть в море. Сильные и большие волны отнесли мужчину далеко от берега. Но самое страшное было то, что он не подавал признаков жизни.

Полицейский взял детский спасательный жилет, надел ласты и поплыл к человеку. Алексей доплыл до утопающего, который потерял сознание, схватил его и поплыл к берегу. Спасителю пришлось изловчиться и перехватить мужчину так, чтобы освободить легкие от воды.

Другие отдыхающие помогли инспектору вытащить пострадавшего на берег. Мужчину пришлось долго откачивать, но в итоге он выжил. Позже его увезли на скорой помощи.

Алексей Бедовый рассказал о своем поступке только семье. Но в эпоху социальных сетей такое не утаишь – и через несколько дней в интернете появились кадры чудесного спасения.

Кстати говоря, коллеги Алексея не удивились такому поступку командира, ведь он давно зарекомендовал себя, как отважный человек, в любое время готовый прийти на помощь товарищам.