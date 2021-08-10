В Литве 4,5 тысячи человек вышли на протест против ограничений для непривитых от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 4,5 тысяч человек приняли участие в акции протеста против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса. Протест состоялся во вторник, 10 августа, у здания Сейма (парламента) республики. Об этом сообщил комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

«Организаторам было выдано разрешение на проведение акции с участием 5 тыс. человек. Норма соблюдена. Инцидентов не зафиксировано», - сообщила представитель полиции Юлия Самороковская.

Одна из собравшихся инициатор акции протеста учительница Астра Астраускайте заявила «либерал-фашистское правительство» премьер-министра Ингриды республики Шимоните пытается «протолкнуть преступные в отношении человечности фашистские законы», которые подвергают «сегрегации» не только взрослое здоровое население, но и детей.

Участники акции держали плакаты с надписями: «Вернем свое государство», «Нет - гетто непривитых», «Правительство Шимоните вон».

Правительство Литвы планирует с 13 сентября запретить непривившимся жителям республики использоваться общественный транспорт, посещать медицинские учреждения, а также магазины определенной категории и обращаться за контактными услугами. Такие ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил так называемый паспорт возможностей, пройдя тест на COVID-19, а также для переболевших коронавирусом.

Такое решение власти объясняют стимулированием прививочной кампании. Ожидается, что кабмин может одобрить ограничения на заседании в среду, 11 августа.