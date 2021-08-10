В "Векторе" связали разную долю заболевших COVID-19 среди привитых "Эпиваккороной" с объемами поставок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разная доля заразившихся коронавирусной инфекцией после вакцинации «Эпиваккороной» в различных российских регионах связана, в частности, с разными объемами поставок препарата. Такое заявление сделал в разработавшем препарат центре «Вектор», указав на то, что данный факт влияет на возможное различие в размере выборок.

«На точность определения доли заболевших … могут влиять различные факторы, включая методику проведения расчетов, качество и полноту исходных данных. Кроме того, с учетом несовпадающих объемов поставок вакцины "Эпиваккорона" в регионы существенным образом могут отличаться размер выборок и их статистическая мощность», - приводит ТАСС сообщение центра.

Таким образом в «Векторе» отреагировал на публикацию издании «Коммерсантъ», где ранее собрали данные о доле заразившихся коронавирусом среди привившихся российскими вакцинами. Так, согласно собранной информации, в Курской области среди завершивших вакцинацию «Эпиваккороной» заразилисьи 0,2 процента, а в Санкт-Петербурге – 6 процента.