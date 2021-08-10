Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 14:52

ФАС проверит ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре

Компании Mercury грозит штраф почти в 14 млрд рублей
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ФАС проверит ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре. Фото: ФАС

ФАС проверит ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре. Фото: ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет группу компаний Mercury, которая является владельцем ЦУМа, из-за подозрений в международном картельном сговоре на рынке элитной продукции. Как следует из сообщения ведомства, компании грозит штраф почти в 14 млрд рублей.

«ФАС России проводит выездные проверки в отношении дистрибьюторов товаров класса люкс на российском рынке - ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов.», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечается, инспекция ФАС более двух часов не могла попасть в здание ЦУМа.

Уточняется, что максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России - до 15 процентов от годовой выручки компании. Оборот проверяемых организаций по итогам текущего года превышает 90 млрд рублей.

«Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность», - заявляют в ФАС.

Сотрудники ФАС работают в ЦУМе