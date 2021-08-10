В Череповце строят Северную объездную дорогу

Автор фото: Даниил ЗИНЧЕНКО

В Череповце начали строить Северную объездную дорогу протяженностью 2,5 километра. Она соединит крупнейшие районы города – Зашекснинский и Северный с проходными компаний «Северсталь» и «ФосАгро».

К слову, эти два промышленных гиганта внесли свою лепту в строительство объездной дороги – по 170 миллионов каждая. В общей сложности, на создание транспортной артерии необходимо затратить более 500 миллионов рублей. Соответственно, остальные деньги возьмут из бюджета Череповца и области.

Автор фото: Даниил ЗИНЧЕНКО

«Объем инвестиций беспрецедентный, а проект – крупнейший после строительства Архангельского моста, который является составной частью этого уникального маршрута. Замыкая большое транспортное кольцо, мы открываем прямой доступ жителям двух крупнейших районов города – Зашекснинского и Северного на проходные градообразующих предприятий «Северсталь» и «ФосАгро». Уверен, что с открытием Северного обхода города, жизнь череповчан станет более комфортной, а экологическая нагрузка на город снизится», – отметил губернатор Олег Кувшинников во время посещения стройплощадки.

На сегодняшний день в районе Ясной Поляны ежечасно проезжает порядка двух тысяч машин, а узкая улица, в свою очередь, провоцирует пробки. По словам мэра Череповца Вадима Германова, в пробке люди стоят с 6:30 утра. Кроме того, что Северная объездная дорога соединит крупнейшие районы города, она еще позволит вывести из города транзитный транспорт. Особо отметим, что Северная объездная дорога сможет взять на себя часть нагрузки, если трасса «Череповец – Сергиев Посад» вдруг встанет на ремонт.

Автор фото: Даниил ЗИНЧЕНКО

На первом этапе дорогу в четыре полосы проложат от Кирилловского шоссе (в районе поста ГИБДД) до поворота на деревню Шубацкое. «Кольца» появятся на пересечении Кирилловского шоссе с улицей Городского питомника. Это техническое решение довольно редко применяется в регионах страны, однако, по мнению специалистов, позволяет эффективнее распределять потоки транспорта, увеличивая его проходимость на 30%.

Первый этап строительства Северной объездной дороги должен завершиться с запуском Архангельского моста. Второй – до проходных Северстали и третий – до бывшего азотного комплекса этапы будут параллельно проектироваться.