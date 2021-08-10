Ученые предсказали исчезновение некоторых стран в Тихом океане из-за глобального потепления Фото: REUTERS

Климатические изменения могут привести к исчезновению целых островных стран Тихоокеанского региона, сообщают ученые Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Такие государства, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова уже долгое время испытывают негативное влияние сильных морских приливов в результате глобального потепления. В этих странах также наблюдаются продолжительные засухи, сильные циклон и засоление грунтовых вод, наносящие большой ущерб сельскохозяйственной отрасли, пишет The Guardian.

Кроме того, ученые отмечают повышение уровня Мирового океана, вследствие чего островные государства постепенно уходят под воду. Эти территории в будущем станут непригодными для проживания, заявили в МГЭИК.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые рассказали, когда глобальное потепление грозит привести к исчезновению 60% рыб.