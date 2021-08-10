В Бишкеке возбудили дело после нападения на женщину за то, что она говорила на русском Фото: кадр из видео

Полиция Бишкека возбудила уголовное дело после нападения на кассира торгового центра. Нападавшему не понравилось, что женщина говорила на русском языке.

Инцидент произошел 2 августа 2021. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с кассиром он схватил калькулятор и ударил ее по голове, передает портал 24.kg со ссылкой на УВД Октябрьского района Бишкека.

В отношении 29-летнего нападавшего возбуждено дело по статье «Хулиганство», его личность установлена. Полиция вынесла постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы.

Отмечается, что на инцидент отреагировали чрезвычайный и полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Они призвали усилить меры по защите россиян в Кыргызстане.

Напомним, в 2020 году члены Конституционного совещания Кыргызстана решили сохранить за русским языком статус официального.