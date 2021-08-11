Apple договаривается о выпуске своих электромобилей с Южной Кореей

Компания Apple планирует наладить производство пассажирского самоуправляемого автомобиля Фото: REUTERS

Американская компания Apple договаривается о производстве своих электромобилей с несколькими южнокорейскими компаниями, сообщает газета The Korea Times. По данным знакомых с ситуацией источников издания, представители Apple посетили Южную Корею, где провели переговоры с автопроизводителями и поставщиками компонентов для автомобилей.

«Без партнерства с корейскими поставщиками Apple не сможет завершить свой бизнес-план по электромобилям», - приводит газета слова одного из своих собеседников.

Насколько ему известно, топ-менеджеры американской корпорации вели переговоры с LG Electronics, SK Group и Hanwha. Источник отметил, что обсуждение находится «на ранних стадиях».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Apple под руководством Тима Кука уже более шести лет разрабатывает проект Titan по созданию самоуправляемого автомобиля собственной конструкции для массового потребителя, и планирует наладить его выпуск уже в 2024 году.