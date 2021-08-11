Американский грузовой корабль Cygnus отправился к МКС

Американская ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на среду, 11 августа, с американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить экипажу Международной космической станции (МКС) новое оборудование и приборы.

Трансляция полета ведется на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Запуск состоялся в 18:01 по времени Восточного побережья США (01:01 мск). Ожидается, что Cygnus прибудет на МКС 12 августа.

В сообщении NASA отмечается, что космический грузовик компании Northrop Grumman среди прочих полезных грузов доставит на орбитальную станцию 3D-принтер, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода кораблях с применением новых технологий, а также монтажный кронштейн, который астронавты во время выхода в открытый космос установят на несущем каркасе солнечных панелей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 июля к модулю «Звезда» российского сегмента МКС причалил новый модуль «Наука», который был запущен с космодрома Байконур 21 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М».