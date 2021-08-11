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Происшествия11 августа 2021 3:29

Депутата Заксобрания Камчатки, который случайно убил человека, отправили под домашний арест

Игорь Редькин сам сообщил о трагедии, произошедшей в поселке Озерновский
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который случайно убил человека, пытаясь отогнать медведя от поселка Озерновский, ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. Такая мера пресечения 11 августа была избрана городским судом Петропавловска-Камчатского.

«Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста», - сказали в суде агентству ТАСС.

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