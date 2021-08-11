Вице-премьер Крыма предупредил о подготовке Украиной серии провокаций

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Фото: официальный сайт правительства Крыма

Власти Украины готовят целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, которые нацелены на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Об этом в среду, 11 августа, предупредил вице-премьер Крыма и постоянный представитель полуострова при президенте России Георгий Мурадов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запуске так называемой «Крымской платформы», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Проведение соответствующего саммита запланировано на 23 августа 2021 года.

- Провокации против российской стороны – обязательная составная часть этого антироссийского проекта. Во время саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет создан целый комплекс провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе. Организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова, - сказал Георгий Мурадов в интервью РИА Новости.

В 2014 году власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В данном голосовании приняли участие свыше 80 процентов имеющих право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 процента и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Несмотря на убедительные итоги референдума, власти Украины до сих пор отказываются признавать Крым частью России.