Сначала зальет, потом – «поджарит»: синоптики прогнозируют в Москве температурные качели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва в ближайшие дни попадет под влияние холодного фронта: в скором времени погода в городе значительно испортится, и польет дождь. Однако уже к концу недели ситуация резко изменится. Об этом в среду, 11 августа, рассказали синоптики центра погоды «Фобос».

В Москве уже прошли дожди, а сегодня синоптики ожидают их усиления. За ближайшие два дня на территории российской столицы может вылиться почти 30 мм влаги, а температура днем понизится до 22-24 градусов по Цельсию.

- Но уже с этой пятницы дождевые тучи станут рассеиваться, и к выходным погода в мегаполисе вновь вернётся в климатические рамки субтропиков. После полудня в Москве будет до плюс 28 градусов, - говорится в сообщении, которое цитируют «Метеовести».

Как писал сайт Kp.ru, ранее замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жара в Москве закончилась в минувший понедельник. Со вчерашнего дня столица оказалась во власти атмосферного фронта, который и принес с собой похолодание.