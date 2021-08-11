В «Молочном союзе» спрогнозировали подорожание молока до конца 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Себестоимость молока за время пандемии выросла на 20%. В этой цифре заложены многие факторы. Рост цен на корма, компоненты для питания коров подскочили на 200% из-за дефицита предложения на рынке. 80% сырьевых компонентов не производятся в России, а импортируются. Производители премиксов столкнулись с подорожанием витаминов на 30−100%.

- Закупочные цены молока сельхозорганизаций в июле-августе были в диапазоне от 26 — 30,5 рублей за килограмм без учета НДС. К осени они начнут ощутимо расти и могут подняться до 31 рубля, - спрогнозировала с беседе с «Ридусом» исполнительный директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая.

Сказалось также увеличение тарифов на электроэнергию и логистику.

- Сельхозтоваропроизводители покупают электроэнергию по нерегулируемым ценам, в зависимости от уровня напряжения, и чем оно ниже, тем дороже для них электроэнергия. В среднем сельхозпроизводитель платит по 10 рублей за кВт, а промышленное предприятие того же района - почти в три раза меньше, - приводит пример Маницкая.