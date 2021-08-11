Роскачество рассказало, как выбрать безопасный и вкусный картофель

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картофель Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картошку. Первое, на что нужно обратить внимание - это цвет и форма. Эксперты советуют брать картофель, на котором нет темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Если вы не заметили этого и все же купили такую картошку, то зелень и наросты надо потом срезать. Дело в том, что в позеленевших участках есть соланин, который в больших количествах вреден для человека.

Второе важное правило - картофель должен иметь красивый товарный вид. Стоит выбирать картошку среднего размера. Как показывает практика, именно в таких клубнях содержится больше всего полезных веществ и наименьшее количество вредных.

Также картошка должна быть твердой и упругой. Не стоит брать мокрые клубни, так как они могут быть подмерзшими с прошлой зимы.

Еще важно обратить внимание на запах. Если картошка имеет неприятный запах, то это может говорить о том, что ее перебрали перед продажей, но она заражена грибными и бактериальными инфекциями. Впоследствии они проявятся у вас дома при хранении.

Если покупаете картофель в упаковке, то стоит проследить, чтобы все клубни были примерно одинаковыми.