Крупнейший стационар «СМ-Клиника» открылся на Сенежской

6 многопрофильных высокотехнологичных операционных, палата реанимации, собственная реанимационно-анестезиологическая служба, стационар на 53 коек – масштаб новой круглосуточной медицинской помощи от «СМ-Клиника». Здесь работают терапевтическое и хирургическое отделения.

Для чего нужен терапевтический стационар? Не каждому очевидны его преимущества перед амбулаторным лечением. В терапевтический стационар обращаются для проведения комплексного лечения хронических заболеваний сердца, органов дыхания, пищеварительной, нервной и эндокринной систем: здесь всё необходимое в одном месте – врачи, диагностика, возможность провести курсы капельниц, физиотерапии, массажа. Еще сюда можно лечь для комплексного обследования. Плюсы те же – всё происходит «концентрированно» за время пребывания в стационаре.

В хирургическом стационаре «СМ-Клиника» проводят экстренные (при почечной колике, остром аппендиците, остром панкреатите и других состояниях) и плановые операции по направлениям: общая хирургия, флебология, маммология, урология, гинекология, колопроктология, оториноларингология, хирургия грыж, абдоминальная и бариатрическая хирургия (хирургия ожирения).

И здесь же теперь базируется Центр коррекции веса «СМ-Клиника», который собрал практически все возможности для помощи людям с повышенной массой тела: от диагностики (рентген до 300 кг, КТ до 227 кг) до консервативного (диетологи-эндокринологи, косметологи, аппаратные методики коррекции фигуры и др.) и хирургического лечения (бариатрические операции).

Появление на севере столицы стационара «СМ-Клиника» — это возможность выбора, когда речь идет о здоровье и качественной медицине.

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