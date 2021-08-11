Губернатор Амурской области Василий Орлов побывал в затопленных наводнением селах Архаринского района

Василий Орлов поздравил с днем рождения Влада Москаленко. Мальчик, как и другие жители поселка Архара, размещен в пункте временного пребывания пострадавших от наводнения. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области из-за наводнения введен режим ЧС. По региону движется уже вторая волна паводка, подтопленными остаются более 150 жилых домов. Из них 23 дома - в Архаринском районе, откуда эвакуировали 205 человек, в том числе 113 детей. Людей поселили в пунктах временного размещения, обеспечили водой и горячим питанием. В ближайшие дни на территории Архаринского района ожидается гребень паводка. Затопленные села посетил губернатор Василий Орлов. Глава области оценил готовность сил к встрече со стихией, побывал в пункте временного размещения пострадавших в поселке Архара и встретился с жителями села Касаткино, больше всего затронутого наводнением.

Сейчас в Касаткино, стоящем на берегу Амура, подтоплено 22 жилых дома. Под воду ушли несколько улиц, затоплено 55 приусадебных участков. У людей погиб урожай и припасы.

- Гребень паводка приближается к Архаринскому району, надеемся, принципиального увеличения подтопленных домов не будет, - подчеркнул Василий Орлов. - Группировка сил и средств в районе сконцентрирована, но расслабляться не стоит, нужно быть очень внимательными с точки зрения безопасности. Комиссии по приемке документов на выплаты работают в каждом подтопленном селе. Как только будут поданы документы от граждан, максимально быстро будут проведены выплаты, средства в бюджете для этого заложены.

Жители расспрашивали губернатора о размерах компенсаций и мерах поддержки. Люди также просили помочь со стройматериалами для ремонта затопленных домов.

- Правительство региона по опыту наводнения 2019 года может проработать варианты закупки и поставки партий стройматериалов со скидками для населения, пострадавшего от паводка. Для такой централизованной поставки должна быть направлена заявка на закупку нужного количества стройматериалов, - рассказал Василий Орлов.

В поселке Архара пункт временного пребывания пострадавших от наводнения развернули на базе школы № 95. Здесь остаются 39 человек, 23 из которых - дети. Губернатор оценил условия, в которых разместили людей. Для взрослых организовано трехразовое питание, для детей - пятиразовое. С ребятами занимаются сотрудники школы и местной библиотеки. Во время визита в ПВР Василий Орлов поздравил юного жителя села Влада Москаленко, отмечавшего в этот день 12-летие. Губернатор поздравил мальчика с днем рождения и вручил ему подарок.

Всего в Архаринском районе без транспортного сообщения остаются шесть сёл: Касаткино, Сагибово, Журавлевка, Новопокровка, Свободное, и Северное. Вода повредила более 64 километров дорог. Организованы две лодочные переправы в селах Иннокентьевка и Северное. Людям доставляют продовольствие и питьевую воду. В ликвидации последствий паводка и оказании помощи населению задействованы сотрудники МЧС России.