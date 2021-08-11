Британец задержан в Германии по подозрению в работе на российскую спецслужбу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гражданин Великобритании задержан на территории Германии по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Об этом в среду, 11 августа, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры ФРГ.

Задержанный житель королевства подозревается в том, что с ноября минувшего 2020 года якобы сотрудничал со спецслужбой России.

- Обвиняемый передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. После этого он получил вознаграждение за передачу информации наличными, точная сумма пока что не известна, - утверждается в сообщении немецких правоохранителей.

Отмечается, что гражданина Великобритании задержали вчера, 10 августа, в городе Потсдам на земле Бранденбург, в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. При этом в Генеральной прокуратуре Германии добавили, что операция стала возможной благодаря совместным действиям немецких и британских ведомств.