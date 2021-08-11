В России создали спутниковую платформу для мониторинга электросетей и трубопроводов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создали и тестируют новую универсальную спутниковую платформу, которая позволит собирать и передавать данные о состоянии электросетей и трубопроводов на территории страны. Об этом в среду, 11 августа, говорится в сообщении на официальном сайте «Роскосмоса».

Данную платформу разработал производитель электрозащитного и электронного оборудования «Импульс» совместно с входящей в государственную космической корпорацию компанией «Спутниковая система «Гонец».

- Завершается разработка и проходят испытаний опытного образца универсальной спутниковой платформы для оперативного сбора и передачи информации об электросетях и трубопроводах с различных датчиков. Платформа представляет собой автономное устройство, которое располагается во влагозащищенном корпусе. Устройство питается от конденсатора, который заряжается солнечными батареями, - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Отмечается, что устройство уже запатентовано в России. В настоящее время идет процесс оформления международных патентов для вывода продукта на международный рынок.