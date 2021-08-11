ЦБ предложил дать пожилым клиентам банков возможность отключать удаленный доступ к счетам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Банк России предлагает кредитным учреждениям предоставить пожилым клиентам и клиентам с инвалидностью отключать удаленный доступ к счетам.

«Человек должен самостоятельно решать, необходимо ли ему подключение дистанционных каналов доступа к банковскому счету, а не получать этот доступ по умолчанию в пакете с остальными услугами», – говорится в рекомендациях на сайте Центробанка по защите от мошенников.

ЦБ также считает необходимым предоставить клиентам опцию сокрытия счетов, вкладов и карт в мобильных приложениях и установки ограничений по параметрам операций, то есть сумме, количеству и закрытому перечню доступных получателей. Кроме того, регулятор предложил банкам дать клиентам право назначать себе помощников из числа клиентов этого же банка для того, чтобы обезопасить себя от мошенников.

«Предполагается, что помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит, и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции», – пояснил ЦБ.

Уточняется, что решение о подключении сервиса может принять только сам клиент, при этом банки будут обязаны проверять такой запрос на предмет мошенничества.

Как писал сайт kp.ru, в 2020 году каждый второй россиянин столкнулся с мошенниками.