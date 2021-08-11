Путин наградил олимпийскую сборную России Фото: REUTERS

В указе главы государства написано, что «награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио».

Сообщение о наградах не стало неожиданностью – еще в Токио министр спорта Олег Матыцин говорил, что атлетов официально отметят.

В общей сложности, команда России получила 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Мы заняли пятое место в общем зачете.

Три спортсмена получили орден Александра Невского. Шесть спортсменов – орден Почета. 27 атлетов отмечены орденом Дружбы. 76 членов команды – медалью ордена За заслуги перед отечеством I степени. 16 человек наградили медалью ордена За заслуги перед отечеством II степени.