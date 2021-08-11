Посольство РФ в Казахстане отреагировало на акции националистов против русскоязычных граждан Фото: REUTERS

Комментировать ситуацию с рейдами националистов против русскоязычных граждан в Казахстане преждевременно, заявили в посольстве России.

Сейчас сотрудники российской дипмиссии проверяют информацию об акциях националистов, находясь в контакте с МИД Казахстана. Комментарии последуют только после тщательного изучения фактов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Казахстане националисты проводят рейды в магазинах и государственных учреждениях, проверяя, используют ли сотрудники казахский язык. Во время этих акций оказывается давление на русскоязычных граждан. Записи рейдов националисты выкладывают в YouYube.

Как писал сайт kp.ru, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал российские власти потребовать от Казахстана оценить ситуацию с акциями националистов против русскоязычных граждан.