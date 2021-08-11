Санду заявила о заинтересованности в конструктивном диалоге с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия настроена на конструктивный диалог с Россией, заявила молдавский лидер Майя Санду после переговоров с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан», – написала президента Молдавии в своем Telegram-канале.

Санду сообщила, что на переговорах с Козаком были поднят вопрос конфликта в Приднестпровье. По ее словам, Кишинев твердо намерен возобновить процесс урегулирования проблемы «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдавии в ее международно-признанных границах».

Как подчеркнула молдавский лидер, у Москвы и Кишинева сформировалась обширная повестка, представляющая взаимный интерес.

Как писал сайт kp.ru, по итогам встречи Козак и Санду договорились снять взаимные ограничения на экспортные поставки.

Ранее президент Молдавии заявила, что республике необходимо возобновить диалог с Россией.