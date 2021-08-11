Сейсмологи исключили угрозу цунами у берегов Филиппин после землетрясения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Угрозы возникновения цунами у берегов Филиппин после землетрясения магнитудой 7,2 бала нет, следует из данных филиппинского института вулканологии и сейсмологии.

Землетрясение произошло у побережья острова Минданао ночью 11 августа. Американские сейсмологи предупреждения об угрозе цунами. О пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось.

В январе 2021 на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 7 баллов. Информация о пострадавших и возможных жертвах, а также разрушениях, не поступала.

Как писал сайт kp.ru, накануне землетрясение зафиксировали у берегов Крыма. Толчки были несильными, магнитуда составляла 3,2 балла.

Напомним, в июне 2021 несколько подземных толчков произошли в Хабаровском крае. Сначала было землетрясение магнитудой 3.5, затем явление оказалось более мощным, достигнув магнитуды в 4.8 балла.