При крушении вертолета на Камчатке как минимум два человека получили тяжелые травмы

На место аварии вылетели медики и спасатели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

При крушении вертолета Ми-8 на Камчатке как минимум двое из восьми человек, которых спасатели извлекли из воды живыми, получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы.

По уточненным данным пресс-службы регионального главка МЧС, воздушное судно следовало по маршруту посёлок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника совершил жесткую посадку туристический вертолет Ми=8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров.

Ранее сообщалось, что восемь человек были найдены живыми, поиски остальных продолжаются.

Информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера поступила около часа ночи по московскому времени. На место вылетел борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и водолазами.