Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке мог стать густой туман

Вертолет с туристами упал на территории Камчатского края Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке могла стать плохая видимость из-за густого тумана. Среди основных версий также рассматриваются техническая неисправность, отказ двигателей и пресловутый человеческий фактор – ошибка пилота.

«Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования», - сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах Камчатского края.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника совершил жесткую посадку туристический вертолет Ми=8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров.

Ранее сообщалось, что восемь человек были найдены живыми, поиски остальных продолжаются.