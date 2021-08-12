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Происшествия12 августа 2021 3:24

Появился список пассажиров упавшего на Камчатке вертолета Ми-8

По предварительным данным, восемь человек спасены, поиски остальных продолжаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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К этому часу стали известны имена туристов, которые находились на борту упавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Ранее сообщалось, что в совершившем жесткую посадку судне летели 13 пассажиров.

Для родственников пассажиров, которые находились на борту вертолета МИ-8, на базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю развернута «горячая линия». Информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также получить психологическую помощь в случае необходимости можно по телефону 8 (4152)30-10-99. Он будет работать круглосуточно.

1. Анастасия Пономарева

2. Евгений Кулаков

3. Ольга Кремнева

4. Виктор Стрелкин

5. Михаил Маляков

6. Даниил Маляков

7. Ирина Мозолева

8. Кирилл Скварников

9. Эльвира Чернова

10. Елена Харитонова

11. Георгий Кованцев

12. Николай Корженевский

13. Елена Антипина

Спасатели МЧС готовятся к вылету для проведения поисково-спасательной операции на месте крушения вертолета на Камчатке

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника совершил жесткую посадку туристический вертолет Ми=8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Восемь человек были найдены живыми, двое из них получили серьезные травмы. Поиски остальных продолжаются.

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Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке
Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке
Видео, правительство Камчатского края