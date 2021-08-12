После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке возбуждено уголовное дело

На место аварии вылетели медики и спасатели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

После крушения туристического вертолета Ми-8 на Камчатке было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ: «Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия выехала следственная группа. Уточняется число погибших и пострадавших в результате аварии, «проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 12 августа, в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника совершил жесткую посадку туристический вертолет Ми=8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Ранее сообщалось, что девять человек выжили, двое из них получили тяжелые травмы. Поиски остальных продолжаются.