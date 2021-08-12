IT-эксперт объяснил, как не попасть в базы данных мошенников Фото: Shutterstock

Зачастую поставщиками баз данных мошенников в России становятся сотрудники кредитных организаций или государственных учреждений. Попасть в списки, доступные для злоумышленников, рискует любой житель страны. Об этом в четверг, 12 августа, предупредил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.

IT-эксперт отметил, что, к сожалению, методов борьбы с подобным сливом информации нет, однако можно обезопасить себя и свои данные, помня о «цифровой гигиене».

- Если в письме, сообщении или во время разговора по телефону вас побуждают к каким-то срочным действиям, если текст или разговор сразу вызывает яркие эмоции, например, страх или любопытство, вам навязывают или присылают то, к чему вы не имеете никакого отношения, то высока вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками. Вероятно, вы говорите со злоумышленниками, если вам предлагают слишком выгодную выплату или выигрыш, или просят сообщить какую-то личную информацию, - объяснил Александр Герасимов в интервью изданию «Прайм».

Директор по информационной безопасности рекомендовал россиянам не открывать незнакомые сообщения и электронные письма, не проверив адрес отправителя: он может быть похож на известный, однако содержать едва заметные глазу изменения. К примеру, в названии адреса может быть «wildberres» вместо «wildberries». Также следует относиться с подозрением к сообщениям, которые написаны с ошибками, или со странными прикрепленными файлами и ссылками.