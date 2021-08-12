Путин поздравил сборную России с победой в Международной олимпиаде по химии

Путин поздравил сборную России с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии Фото: REUTERS

Владимир Путин поздравил сборную России с победой в Международной химической олимпиаде.

- В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить. Подтвердили, что наше образование по праву пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции, - говорится в телеграмме президента. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Путин также поблагодарил учителей и наставников, подготовивших школьников к состязанию.

Напомним, 53-я Международная олимпиада по химии стартовала 25 июля в Токио. В этом году она проходила дистанционно. За победу боролись 312 школьников из 79 стран. В итоге все участники, представляющие Россию, завоевали золотые медали. Награды получили Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва).

Международная химическая олимпиада проводится с 1968 года. Обычно она состоит из двух этапов: теоретического и практического. Однако последние два года состязания проходят дистанционно, поэтому участники решают только теоретические задания.

Следующую олимпиаду планируют провести в 2022 году в Китае.