«Яндекс» перечислил самые необычные названия населенных пунктов в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наиболее распространенными названиями населенных пунктов на территории России стали Александровка, Ивановка и Михайловка. Сел с такими названием очень много, однако на просторах страны нашлись и населенные пункты, названные крайне необычно. Об этом в четверг, 12 августа, следует из исследования «Яндекс.Карт».

- Самые распространенные названия населенных пунктов – Александровка (таких в России 333 штуки, Ивановка (280) и Михайловка (272). Только по одному разу на карте государства встречаются примерно 65 тысяч названий населенных пунктов. Среди очень много необычных и интересных топонимов, - говорится в исследовании сервиса.

Например, в России нашлись населенные пункты с названиями Выходной, Чуваки, Чика, Чилино, Опухлики, Большая Ржакса, Суета, Запарино, Накипелово, Плохотнюки, Гадля, Адово, Беззаботы, Утехово, Трясучая, Дичево, Мамкино, Полноват, Шуточкино и Тусняки.

По информации аналитиков компании, населенным пунктом с самым длинным названием стало село Кременчуг-Константиновское – в этом названии 25 букв. Титул самого длинного названия без пробелов и дефисов достался селу Верхненовокутлумбетьево – оно вместило в себя 23 буквы. Наиболее коротких названий населенных пунктов в России двадцать семь: они состоят из двух букв. В этот список вошли Ям и Яр, которых на территории страны оказалось по одиннадцать штук.