Столичный Центр реабилитации диких животных принял около 30 новых питомцев

В Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы по данным на конец июля содержится 549 зверей и птиц. Среди них – краснокнижные виды. Такие цифры привел заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Денис Алексеев.

В июле в Центр поступило 28 новых обитателей. Среди них – крокодил, енот полоскун, несколько хищных птиц, три экзотических змеи, два ворона и два питона. Их соседями во временном доме теперь стали тигр, толстый лори, дикобраз хохлатый, два африканских льва, лисы, макаки, носухи, черепахи. Из птиц – филины, фазаны, певчие канарейки, амадины, а также разные виды попугаев (волнистые, ожереловые, певчие, неразлучники, жако, ара).

Истории питомцев Центра часто не самые простые. У каждого - своя трагедия. Чаще всего животных привозят сюда после того, как от них отказались или выбросили на улицу владельцы, изъяли из незаконного оборота, им срочно требуется помощь. Некоторым спасли жизнь, избавив от жестокого обращения.

«Это происходит в случаях, когда на животных зарабатывают, используя их в качестве «живого реквизита», - рассказал Денис Алексеев. - При этом условия содержания, включая режим сна и отдыха, рацион питания, не соблюдаются».

Среди такого «реквизита» оказался детеныш бенгальского тигра по имени Нур. Полиция забрала измученного и больного зверя у нелегальных владельцев. На восстановление тигренка у ветеринаров Центра ушло несколько месяцев. Специалисты отмечают, что доставленные к ним изъятые животные, как правило, имеют проблемы со здоровьем. Это, в частности, инфекции, травмы, состояние стресса, истощение.

Тех зверей, которым удалось помочь, выпускают на волю, в привычный мир. «Но не все животные могут восстановиться и вновь адаптироваться к условиям естественной среды обитания, - подчеркнул Денис Алексеев. - Некоторые навсегда остаются в Центре реабилитации под присмотром специалистов».

По его словам, на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в год от жителей поступает несколько сотен обращений по диким животным. Нередко люди не знают, что делать с питомцами и пытаются пристроить их в «хорошие руки».

Чтобы обратить внимание на негуманное отношение к животным, Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы запустил акцию «Живые неигрушки» против коммерческого использования животных и птиц, которые должны обитать на воле – в естественной природе, а не в тесных клетках.

«Призываем не поддерживать жестокое обращение с животными и не соглашаться на фотосессии, которые предлагают уличные фотографы, - обратился к горожанам Департамент природопользования. - Если вы увидели диких животных или птиц, которые нуждаются в помощи, позвоните на горячую линию единой справочной службы мэрии Москвы: +7 (495) 777-77-77. Специалисты приедут на место и помогут им».