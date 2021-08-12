ФСБ задержала главу НИП гиперзвуковых систем по делу о государственной измене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская Федеральная служба безопасности задержала в Москве генерального директора, главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова по уголовному делу о государственной измене. Правоохранители намерены просить суд российской столицы арестовать его на два месяца. Об этом в четверг, 12 августа, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

- Во время оперативно-разыскных мероприятий на территории Москвы сотрудники российской ФСБ задержали генерального директора НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте сроком на два месяца, - говорится в сообщении.

Пресс-служба Лефортовского суда российской столицы также подтвердила поступление ходатайства следствия, однако не уточнила детали уголовного дела. Официальных комментариев правоохранительных органов по данному поводу пока что нет.

Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Государственного политехнического университета Санкт-Петербурга. В настоящее время он занимает должность главы ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» ХК «Ленинец».