Лавров объяснил, почему иностранцы считают балалайку, водку и медведя символами России Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему многие жители иностранных государств считают балалайку, водку и медведя своеобразными символами России. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства порассуждал в четверг, 12 августа, на встрече с молодыми деятелями культуры и искусства на площадке арт-кластера «Таврида».

- Слава богу, что у нас такие символы. Не мы их придумали, это от жизни идет, никакого ни тайного совещания в Российской империи, ни решения Политбюро ЦК КПСС не было. Просто нас воспринимают как страну балалайки и водки - это признак веселья и доброго отношения к жизни. А медведи являются признаком нашего бережного отношения к природе, - отметил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел добавил также: гораздо лучше, чтобы эти символы России вызывали позитивные эмоции и улыбки, чем те ассоциации, которые вызывают у многих людей такой символ Соединенных Штатов, как индейцы. Сергей Лавров отметил, что судьба представителей этого народна «несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей», ведь индейцы живут в резервациях, а медведи «гуляют по всей стране».