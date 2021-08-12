Биржевая цена на бензин Аи-92 вновь побила исторический рекорд

Биржевая цена на бензин Аи-92 побила исторический рекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже вновь побила исторический рекорд, впервые превысив отметку в 58 тысяч рублей за тонну. Это следует из данных Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в четверг, 12 августа.

По территориальному индексу оптовая стоимость бензина Аи-92 в ходе торгов выросла на 0,82 процента, до 58,031 тысяч рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 поднялась на 0,79 процентов, до 59,436 тысяч рублей за тонну, но дизельное топливо подешевело на 0,42 процента, опустившись до 51,02 тысяч рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые используют в качестве газомоторного и бытового топлива, прекратила рост по территориальному индексу, что наблюдалась в течение последних семи дней. Цена снизилась на 0,82 процента, до 52,916 тысяч рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута опустилась за день на 0,46 процентов, составив 21,618 тысяч рублей за тонну.