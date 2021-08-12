Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 16:51

Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок на время проверки вуза

Временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен Андрей Хамров
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок на время проверки

Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок на время проверки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство образования и науки России отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок сроком до 6 сентября на время проведения проверки деятельности учебного заведения. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации», - приводит издание ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Как уточняют в ведомстве, на этот срок временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен проректор по безопасности вуза Андрей Хамров.

Наталья Починок является ректором Российского государственного социального университета с 2014 года.