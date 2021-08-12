Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок на время проверки вуза

Минобрнауки РФ отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок на время проверки Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство образования и науки России отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок сроком до 6 сентября на время проведения проверки деятельности учебного заведения. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности сроком до 6 сентября 2021 года. В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации», - приводит издание ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Как уточняют в ведомстве, на этот срок временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета назначен проректор по безопасности вуза Андрей Хамров.

Наталья Починок является ректором Российского государственного социального университета с 2014 года.