Ученый Александр Куранов арестован на два месяца по делу о госизмене Фото: Андрей МИРЕЙКО

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Срок ареста - два месяца.

«В отношении Куранова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года», - приводит ТАСС сообщение, сделанное в суде.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, до задержания Куранова следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Санкт-Петербурге и сопроводили его в столицу для избрания меры пресечения. По данным источника агентства, ученый подозревается в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.