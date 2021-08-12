ТАСС: отверстие в "Союзе МС-09" в 2018 году просверлил незнакомый с устройством корабля человек
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который был незнаком с устройством данного корабля.
«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», - приводит ТАСС заявление высокопоставленного источника в российской ракетно-космической отрасли.
Как передает агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, после обнаружения неполадки российские космонавты прошли проверку на полиграфе, в то время как астронавты NASA отказались.
«Американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов», - заявил собеседник агентства.
Экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля 30 августа 2018 года. «Союз МС-09» был пристыкован к Международной космической станции (МКС).
Через отверстие уходил воздух. Космонавты смогли загерметизировать его, позже изъятые следы отправили на Землю для установления причин. Было установлено, в бытовом отсеке корабля находятся следы металлической пыли, которые появились в результате сверления.
Напомним, в конце мая этого года космический мусор влетел в канадский дистанционный манипулятор на МКС и оставил в нем дырку.