ТАСС: отверстие в "Союзе МС-09" в 2018 году просверлил незнакомый с устройством корабля человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который был незнаком с устройством данного корабля.

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», - приводит ТАСС заявление высокопоставленного источника в российской ракетно-космической отрасли.

Как передает агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, после обнаружения неполадки российские космонавты прошли проверку на полиграфе, в то время как астронавты NASA отказались.

«Американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов», - заявил собеседник агентства.

Экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля 30 августа 2018 года. «Союз МС-09» был пристыкован к Международной космической станции (МКС).

Через отверстие уходил воздух. Космонавты смогли загерметизировать его, позже изъятые следы отправили на Землю для установления причин. Было установлено, в бытовом отсеке корабля находятся следы металлической пыли, которые появились в результате сверления.

Напомним, в конце мая этого года космический мусор влетел в канадский дистанционный манипулятор на МКС и оставил в нем дырку.