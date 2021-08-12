Троим жителям Франции грозит до трех лет заключения за сбор черники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные орган французского города Ремиремон, расположенного на северо-восток страны, задержали трех жителей, которые собрали около 100 килограммов черники в мешках и ведрах, тогда как по закону одному гражданину разрешается собрать не более 10 килограммов. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила полиция департамента Вогезы.

Уточняется, что у задержанных обнаружили 96 килограммов черники. «Черника крайне популярна, но для приготовления любимого пирога наших бабушек достаточно нескольких сотен граммов», - сообщают стражи порядка в заявлении, опубликованном на официальном Twitter-аккаунте департамента.

Сбор дикой или некультивированной черники во Франции запрещен в ночное время. Кроме того, одному человеку разрешается собрать не более 10 килограммов, а на охраняемых территорий – три килограмма. Сбор большего количества рассматривается как кража, за которую грозит до трех лет тюрьмы, а также штраф в размере 45 тысяч евро.