Двое российских альпинистов погибли в горах Тянь-Шаня в Киргизии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два альпиниста из России погибли в горах Тянь-Шаня в Киргизии при восхождении на самые высокие вершины - пики Победы и Хан-Тенгри.

Как передает агентство АКИпресс, альпинист Валентин Михайлов погиб в минувшие воскресенье, 8 августа. В составе группы из Санкт-Петербурга альпинист поднимался на пик Победы (7 439 м) по северному гребню, но под ним обрушился снежный карниз.

В четверг, 12 августа, стало известно, что днем ранее умер еще один российский альпинист Сергей, который вместе с супругой Натальей 8 августа взошли на пик Хан-Тенгри (7 010 м), но на спуске у мужчины начались проблемы со здоровьем. На высоте 6 800 м россиянин не смог самостоятельно передвигаться. Альпинисты связались с базовым лагерем, попросив о помощи.

На следующий день спасательная группа поднялась до 6 800 м, обнаружив пострадавших, но альпинист к тому времени был уже нетранспортабельным. Он умер 11 августа, а его супругу удалось спасти.

Кроме того, в понедельник, 9 августа, стало известно о гибели на Тянь-Шане двух иранских альпинистов, которые входили в состав группы из пяти человек, совершавшей восхождение на пик Победы. Сообщается, что погибли гражданин Ирана Реза Адинех и гражданка Великобритании иранского происхождения Мехри Джафари.