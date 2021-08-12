Число пострадавших при хлопке газа в маршрутке в Воронеже возросло до 12 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 12 августа, в маршрутном такси в Воронеже произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали двенадцать человек. Эту информацию подтвердили в скорой помощи.

Ранее дежурный городской скорой помощи сообщал о семи пострадавших, уточняя, что двоих пострадавших доставили в ожоговый центр,

«На данный момент пострадавших семь, двое доставлены в больницу скорой медицинской помощи, двое - в ожоговый центр областной больницы», - приводит ТАСС слова дежурного врача.

Дежурный городской скорой помощи также сообщил, что на место происшествия выехали семь бригад машин скорой помощи, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скорой медицинской помощи, другие бригады работают на месте.

Хлопок газа произошел в маршрутке в центре Воронежа. В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел. Возгорание удалось ликвидировать.