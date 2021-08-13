Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощное землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня в северо-западной китайской провинции Цинхай. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает местный сейсмологический центр.

Сильные подземный толчок зафиксировали в 13:21 по местному времени (8:21 по московским часам) на территории уезда Мадо в Голог-Тибетском автономном округе китайской провинции. Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно в восемь километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате подземного толчка пока что нет. Отмечается, что численность населения вблизи эпицентра землетрясения очень маленькая: в радиусе сотни километров от него живут всего около четырех тысяч человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня землетрясение магнитудой 5,0 балла также зафиксировали недалеко от города Кемерово. Очаг подземного толчка залегал на глубине в 14,8 километра в 36 километрах от поселка Инского и в 42 километрах от Киселевска Кемеровской области.