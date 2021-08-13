В Москве отменили требование о переводе 30% сотрудников на удаленку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве отменяется требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций на дистанционную работу. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своем официальном сайте.

По словам градоначальника, благодаря вакцинации от коронавирусной инфекции и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать: по сравнению с пиковым значениями второй половины июня число госпитализаций снизилось более чем в два раза. Количество жителей Москвы, которые получили первый компоненты прививки, уже превысило 4,5 миллиона человек.

- Взвесив все за и против и посоветовавшись с экспертами, считаю возможным смягчить ограничения. С сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников организаций и предприятий. Мы советуем работодателям и в дальнейшем сохранять дистанционную работу, если это возможно без ущерба для организаций, - сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию сотрудников перед работой и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ. Вместе с тем в столице России отменяется требования о проведении термометрии работников каждые четыре часа и регулярном тестировании сотрудников на наличие коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля власти Москвы также приняли решение отменить обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания.