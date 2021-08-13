Лавров: Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады в 2036 году Фото: REUTERS

Россия в настоящее время готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады 2036 года, среди возможных городов, которые претендуют на проведение Игр, Казань и Санкт-Петербург. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил глава российского министерстве иностранных дел Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр.

В июле текущего года глава российского министерства спорта Олег Матыцин заявил, что у России есть все ресурсы, чтобы провести Олимпиаду-2036.

Как писал сайт kp.ru, по итогам Олимпиады в Токио в этом году российская сборная завоевала 71 медаль, из них 20 золотых.