Автомобиль спецслужб сбил подростка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

Маленький житель Бора получил серьезные травмы. Фото: Александр ГЛУЗ

Серьезная авария произошла на Бору в Нижнем Новгороде – здесь автомобиль спецслужб вылетел на запрещающий сигнал светофора и сбил подростка на пешеходном переходе. По предварительным данным, автомобиль принадлежит Росгвардии.

- Инцидент произошел вечером 12 августа, - сообщает NewsNN. – Как видно на видео, опубликованном очевидцами, ребенок на велосипеде переезжал через «зебру». И именно в этот момент автомобиль с проблесковыми маячками и спецсигналами вылетел на красный свет и сбил ребенка. От полученного удара тот отлетел на несколько метров.

По словам очевидцев, маленький житель Бора получил серьезные травмы. Более подробной информации о состоянии ребенка пока нет.

Напомним, накануне мы писали о девятилетнем мальчике, которого убило током на территории школы. Вечером 11 августа 2021 он коснулся трубы для кабеля под окнами спортивного зала. Спасти ребенка не удалось. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сразу после этого в городе поручили провести проверку электропроводки во всех школах Нижнего Новгорода.