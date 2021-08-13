Специалист дала советы, которые помогут реанимировать залитый ноутбук Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова дала советы, как спасти залитый жидкостью ноутбук. От подобных ситуаций никто не застрахован, так что каждый пользователь должен знать, что делать в критичных случаях.

По словам специалиста, если провести операцию по спасению быстро и вовремя, то есть шанс реанимировать устройство.

Первым делом нужно обесточить гаджет, выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор. Попытки проверить работу устройства будут лишь потерей времени.

После того, как источники питания удалены, нужно перевернуть устройство и слить попавшую внутрь жидкость, удалить видимые следы залива.

- В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, будет от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя, - комментирует «Газете.Ru» Гильфанова.

Самому починить устройство, конечно же, не удастся. Но оперативное избавление от влаги позволит минимизировать ущерб. Ноутбук стоит как можно скорее отнести в сервис. А вот попытки просушить устройство феном или на батарее приведут к еще более критичному результату.

- Чтобы не было таких досадных недоразумений, нужно стараться держать жидкости на расстоянии минимум 1,5 метров от клавиатуры ноутбука и не забывать закрывать крышку устройства, - заключила специалист.