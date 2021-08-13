Польша продаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca с истекающим сроком годности Фото: REUTERS

Польша продаст Украине более 1,2 млн неиспользованных доз вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca с истекающим сроком годности. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Замминистра сообщил, что 650 тысяч доз препарата AstraZeneca будут поставлены Украине уже в августе этого года, а остальную подобную партию вакцин страна закупит в течение следующих месяцев.

По словам Краски, передача препаратов от коронавируса будет производиться на коммерческой, а не безвозмездной основе. «Это будет продажа», - замминистра он в эфире радиостанции RMF, отметив, что накануне общался по данной теме с украинским послом, который подтвердил заинтересованность Киева в покупке такого объема вакцин.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в стране второй день подряд фиксируют свыше 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на пятницу, 13 августа, в стране за весь период пандемии коронавируса зарегистрировали 2 195 798 случаев заболевания, из них 1 263 за последние сутки. Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 44 летальных исхода, всего жертвами инфекции стали 53 217 человек.