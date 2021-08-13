В руководстве Apple рассказали о работе обновления по просмотру пользовательского контента Фото: REUTERS

Средства поиска детской порнографии, которыми Apple собирается оснастить свои мобильные телефоны и планшеты, не даст ей доступа к другому пользовательскому контенту. Об этом сообщил один из руководителей американской компании, вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги.

В интервью The Wall Street Journal Федериги прокомментировал опасения пользователей относительно того, что новые функции ослабят конфиденциальность и могут быть использованы «репрессивными правительствами» для доступа к данным.

«Если и только если вы превысите некий порог, который составляет что-то около 30 соответствий известным фотографическим изображениям детской порнографии, только тогда Apple что-то узнает о вашем аккаунте и этих снимках, но ни о каких других ваших снимках», - сказал вице-президент компании.

Apple собирается сверять снимки, закачиваемые в «облачное» хранилище iCloud, с базой данных детской порнографии и при серийных совпадениях сообщать профильному американскому Национальному центру пропавших и эксплуатируемых детей.

Как уточнил Федериги, система не станет заниматься анализом того, хранит ли пользователь фотографии своего ребенка в ванной, или есть у него какие-либо порнографические снимки. «Речь буквально идет о том, чтобы выявлять точные совпадения с конкретными известными детскими порнографическими изображениями», - пояснил он.