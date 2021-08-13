Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на проявление расизма на Украине Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов незалежной жестко реагировать на проявления расизма и ксенофобии в стране.

«Любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их», - написал украинский лидер в пятницу, 13 августа, на своей странце в Twitter после инцидента с чемпионом Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жаном Беленюком.

Ранее, в тот же день, спортсмен заявил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости, а также сообщил об обвинении в «непатриотизме». По его словам, группа неизвестных скандировала расистские заявления типа «черная обезьяна, что ты знаешь про патриотизм».

Позже киевская полиция сообщила, что по факту инцидента открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений», максимальная санкция по которой - лишение свободы от пяти до восьми лет.